"Negen op de tien keren komt zo'n voorspelling uit": Evenepoel toont wat hij wilt

Remco Evenepoel heeft er een bijzonder 2024 op zitten. Zijn eerste Tour de France werd er eentje om niet meer te vergeten.

Een valpartij in het voorjaar, een gigantisch sterk seizoen en een valpartij om het jaar mee te eindigen. Dat is een notendop wat 2024 voor Remco Evenepoel bracht.

Onze landgenoot liet afgelopen werkelijk niks aan het toeval over. Mecanicien Nicolas Coosemans vertelt aan Knack hoe zelfs de graveletappe van de Ronde van Frankrijk twee keer verkend werd.

“We passeerden in de buurt van Troyes en Remco wilde niets aan het toeval overlaten”, vertelt Coosemans. “Hij was dan ook erg blij met het parcours van de tijdrit. Al na de eerste verkenning, voor Nieuwjaar, zei hij: ‘Op dit parcours, met een klimmetje, zullen ze mij moeilijk kunnen kloppen.’”

Ook na de tweede verkenning bleef hij erbij dat dit parcours voor hem ideaal was. “Weliswaar alleen tegen ons, niet tegen de buitenwereld – dat heeft hij intussen geleerd. Het mooie is: negen op de tien keren komt zo’n voorspelling uit. En dat was opnieuw zo.”

De tweede verkenning van de graveletappe deed Evenepoel in de gietende regen. Maar hij wou de volledige etappe van bijna 200 kilometer helemaal afleggen.

“Op zulke momenten zie je de enorme doorzetter in hem. En de perfectionist, die elke weg in zijn geheugen opslaat en tactische analyses maakt”, besluit Coosemans.