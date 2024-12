"Was een grap van mij": Victor Campenaerts heeft iets te zeggen over huwelijksaanzoek

Victor Campenaerts heeft er een prachtig jaar op zitten. En dan hebben we het niet alleen over zijn professionele carrière.

Het moment van het jaar qua wielrennen was voor Victor Campenaerts ongetwijfeld zijn mooi overwinning in de Tour de France. Maar ook naast de koers was het een topjaar. Samen met zijn vriendin Nel Goerlandt verwelkomde Campenaerts zoontje Gustaaf.

Op het Instagramaccount van Nel staat echter “wachtende op een aanzoek van @campenaertsvictor”, maar dat is er nog niet van gekomen.

“Nee, dat was een grap van mij, ik heb dat zinnetje er zelf ingezet omdat zij eerst alleen Gustaaf en Rosie, ons hondje, vernoemde”, vertelt Campenaerts aan Gazet van Antwerpen.

“Het zal er ooit wel van komen, maar ik zal het moment wel grijpen als het rijp is. Nu is er met Gustaaf al genoeg om samen van te genieten.”

Campenaerts trok de deur achter zich dicht bij Lotto Dstny en rijdt nu voor Visma Lease a Bike, waar hij ploegmaat is van Wout van Aert. “Alles is zeer georganiseerd en ik ken al best veel renners. Wout van Aert inderdaad, en Tiesj Benoot die bij mij in de buurt is komen wonen, is ook al lang een goede maat”, besluit hij.