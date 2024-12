Adrie van der Poel zegt of Wout van Aert ooit nog zijn ultieme droom zal waarmaken: "Is echt rot"

Maandag zien we Wout van Aert weer in het veld. De zoon van Adrie van der Poel maakt een dag eerder reeds zijn opwachting. Voor beiden blijft het klassieke voorjaar natuurlijk wel het allergrootste doel.

Wout van Aert benadrukte onlangs nog dat het zijn grote droom blijft om de Ronde van Vlaanderen en/of Parijs-Roubaix te winnen. Moest hij het kunnen klaarspelen, dan zouden nog wel wat andere personen uit de wielerwereld voor hem applaudiseren. Ook Adrie van der Poel gunt het hem, benadrukt hij in De Zondag. "Jazeker. Er is niemand die het hem niet gunt en ooit zal dat er wel eens van komen."

Van der Poel senior denkt dus wel degelijk dat Van Aert één van die grote klassiekers nog zal winnen. Iemand iets gunnen betekent daarom niet noodzakelijk dat het ook gebeurt. "Het heeft voor Wout de afgelopen jaren niet meegezeten. Brute pech rijdt soms mee in een peloton en het ligt heus niet altijd aan jezelf", zet Adrie Van Aert uit de wind.

Slechts paar kansen in het voorjaar

"Je bent ook afhankelijk van anderen, maar het is vooral sneu voor degene die het meemaakt, zeker omdat de meeste renners die naar de Vlaamse voorjaarsklassiekers pieken slechts twee of drie kansen per jaar hebben. Als je net in die periode pech kent, is dat echt rot voor je." Dat heeft Van Aert inderdaad al enkele keren moeten meemaken.

"Ik denk dat iedereen het Wout heel hard gunt", duimt ook Daan Soete voor zijn goede vriend. "Hij heeft een enorm grote gunfactor. Heel Vlaanderen en zelfs de volledige wielerwereld leven met hem mee. Ik denk dat er weinig mensen tegen Wout zijn. Hij is altijd toegankelijk voor zijn fans. Iedereen gunt Wout zijn topklassieker", is Soete zeker van zijn stuk.

Goede voorbereiding is het begin voor Van Aert

Als Van Aert via enkele prima veldritten kan beginnen aan een goede voorbereiding op het wegseizoen, dan vergroot hij mogelijk zijn kansen op succes in de Ronde of Parijs-Roubaix.