De Belgische kopman heeft de toon gezet met een groot succes: nu is het aan de ploegmaats van Wout van Aert

Wout van Aert heeft als kopman van Visma-Lease a Bike het goede voorbeeld gegeven. Zijn fiets ging voor heel wat centjes over de toonbanken.

Wielerploegen doen steeds vaker een beroep op de website MatchWornShirts om truitjes of koersfietsen online te veilen. Op die site is ook al gebleken dat de populariteit van Wout van Aert nog altijd enorm groot is. Onlangs werd de Cervélo R5 geveild waar Wout van Aert op reed tijdens de Tour de France. De hoogste bieder had 9135 euro over om die in huis te halen. Bijna 10000 euro blijft een aanzienlijk bedrag voor een fiets, ook al is het die van Van Aert.

Visma-Lease a Bike laat op sociale media weten dat er ook nu weer een veiling aan de gang is van koersfietsen bij MatchWornShirts. Deze keer kan er geen fiets van Van Aert gekocht worden, maar zijn het fietsen van verschillende ploegmaats van hem waar op geboden kunnen worden. Boeiend om te zien hoeveel geld die fietsen opleveren in vergelijking met die van Van Aert.

De veiling van die fietsen zit inmiddels ook in de laatste uurtjes. Er kan tot deze namiddag nog geboden worden op de fietsen van Christophe Laporte, Olav Kooij, Robert Gesink en wielrenster Riejanne Markus. De fiets van Markus is een R5, zoals die van Van Aert. De fietsen van Laporte en Kooij zijn een S5, het exemplaar van Gesink is een P5 en een tijdritfiets. Het is wel allemaal van het merk Cervélo, uiteraard.

Momenteel levert de tijdritfiets van Gesink het hoogste bod op, met een bedrag van 6629 euro. Het hoogste bod is dan weer 6606 euro bij de fiets van Laporte, 5601 euro bij die van Kooij en 4810 euro bij die van Markus. Die bedragen kunnen in de komende uren dus nog oplopen, maar voorlopig blijven ze behoorlijk ver verwijderd van het bedrag waar de fiets van Van Aert voor over de toonbank ging.

Het zou ook verbazen moesten ze nog in de buurt komen, want Van Aert blijft de bekendste en populairste renner van Visma-Lease a Bike. Dit gezegd zijnde leveren ook de fietsen van zijn ploegmaats sowieso aardige bedragen op.