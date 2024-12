In ons land pakt hij het anders aan! Mathieu van der Poel doet een opvallende onthulling over zijn trainingen in België

Mathieu van der Poel dankt het ook aan zijn flexibiliteit dat hij zijn topniveau kan bereiken. In België pakt hij het bijvoorbeeld anders aan dan in de zonnigere landen.

Het is geen geheim dat Mathieu van der Poel tijdens de winter graag vaak in Spanje vertoeft. Daar kan hij in ideale weersomstandigheden schaven aan zijn conditie voor het nieuwe wegseizoen. Op dat mooie weer kan hij vandaag alvast niet rekenen. Hij begint in Zonhoven opnieuw te crossen en in België kun je met uiteenlopende omstandigheden te maken krijgen.

Daar past hij zijn trainingen ook op aan. Een terugkeer naar ons land betekent voor hem een hereniging met het wielerplatform Zwift. "Ik maakte vroeger veel vaker gebruik van Zwift, maar spendeer ook veel tijd in Spanje", zegt de ex-wereldkampioen wegwielrennen aan Cycling Weekly. "Eerlijk gezegd rijd ik in de winter elke dag op Zwift als ik in België ben."

Van der Poel komt uit bij leuke combinatie

Dat is toch best een opvallende onthulling van Van der Poel. Hij past dus voor vele trainingen op onze wegen tijdens de winter. Dan rijdt hij liever op de rollen. "Ik rijd dan liever op Zwift dan naar buiten te gaan in het slechte weer. Samen met het veldrijden is dat een leuke combinatie."

Met zijn eerste veldrit op het programma in Zonhoven is dat een combinatie die hij vanaf nu weer vaak kan uittesten. "Je kunt een veldrittraining doen in de namiddag en dan nog een uurtje op Zwift rijden. Dat is een mooie combinatie. In Spanje heb je Zwift niet vaak nodig."

Van der Poel traint even amper op de weg en in de zon

In Spanje gaat er natuurlijk ook maar één veldrit van hoog niveau door, terwijl je in België de ene cross na de andere hebt. Er kondigen zich nu enkele weken van veel minder wegtrainingen in zonnige omstandigheden aan.