Roodhooft ziet goed nieuws opduiken voor Van der Poel en Van Aert

Maandag zien we Wout van Aert en Mathieu van der Poel samen in actie. En dat zou Christoph Roodhooft ook deze zomer willen zien.

De grootste duels tussen Wout van Aert en Mathieu van der Poel worden in de cross en in het voorjaar uitgevochten. Voor beide renners is het veldrijden van groot belang.

Toch was er al te horen dat Van der Poel graag eens een winter niet zou willen crossen, al zit hij natuurlijk met dat record aan wereldtitels dat hij wil evenaren.

Dat Van der Poel in meerdere disciplines zijn slag slaat is best wel opmerkelijk. Hij wil de wereldtitels in de cross, op de weg en ook in het mountainbiken pakken.

Toch staat de Nederlander niet zo vaak aan de start van wedstrijden. Ook Christoph Roodhooft van Alpecin-Deceuninck zou Van der Poel graag meer in actie zien komen. En al zeker in de grote rondes, zoals de Tour de France. Of de Nederlander daar komende zomer te zien zal zijn, is nog geen uitgemaakte zaak.

Dit jaar was het geen goede Tour voor Van der Poel en daar zat ook het parcours voor wat tussen. Maar dat verandert. Roodhooft ziet dat “ASO in al haar kunde toch luistert en meer ritten met een profiel voor renners als Mathieu, Wout van Aert of Mads Pedersen heeft toegevoegd”, klinkt het in Het Nieuwsblad.