Mathieu van der Poel geeft de concurrentie opnieuw hoop: "Ben ik niet van plan"

In zijn eerste cross van het seizoen demonstreerde Mathieu van der Poel meteen. De wereldkampioen is echter niet van plan om dat de hele kerstperiode vol te houden.

Na zijn demonstratie in Zonhoven lijkt alleen pech Mathieu van der Poel van een perfecte elf op elf te houden dit seizoen in het veld. Toch gaf de wereldkampioen de concurrentie na de cross in Zonhoven weer hoop.

"Ik ben niet van plan om heel de kerstperiode zo rond te rijden", zei de wereldkampioen toch verrassend bij Het Nieuwsblad. Van der Poel wil namelijk niet meer meemaken wat hij vorig jaar meemaakte.

Voorjaar blijft belangrijkste voor Van der Poel

Zijn gevoel tijdens de kerstperiode was toen beter dan na zijn stage in januari met Alpecin-Deceuninck. Aan de resultaten, behalve een vijfde plaats in Benidorm door een val, viel dat niet op. Maar Van der Poel voelde zich op het WK veldrijden niet top.

"Ik wil zo fris mogelijk uit de kerstperiode geraken", maakte Van der Poel nog duidelijk. "Dat is ook de reden om de Wereldbeker in Benidorm (op 19 januari 2025, nvdr.) niet te rijden. Als we nog winst willen halen richting het voorjaar, moet dat in de stage in januari gebeuren."

Voor Van der Poel blijft het voorjaar het belangrijkste. In de Ronde van Vlaanderen kan Van der Poel met een vierde zege alleen recordhouder worden, Parijs-Roubaix kan hij al voor de derde keer op rij winnen.