Nederlandse Annemarie Worst krijgt stevig verdict na zware valpartij in Zonhoven

Het wordt een kerstperiode in mineur voor Annemarie Worst. De Nederlandse kwam zwaar ten val in Zonhoven en staat een tijdje aan de kant.

Annemarie Worst was zondag goed van start gegaan in Zonhoven en reed in de tweede ronde op de tweede plaats tot het fout ging in de Kuil. De Nederlandse viel zwaar en probeerde nog verder te rijden, maar gaf in tranen op.

Worst voelde dat er iets niet goed zat en dat gevoel bevestigde ze op haar sociale media. "Mijn dag begon heel goed, zoals ik mij de afgelopen wedstrijden ook al voelde. Mijn conditie was echt aan het verbeteren en ik voelde me elke cross sterker. "

Worst loopt breuken in hand op

"Maar het eindigde brutaal met een valpartij in de Kuil van Zonhoven. Bij die val brak ik twee botten in mijn hand, dus dinsdag is het tijd voor een operatie." Hoelang Worst in de lappenmand zal liggen, is nog niet duidelijk.

Zaterdag in de Wereldbeker in Hulst viel Worst als vierde alweer net naast het podium. Voor Zonhoven had Worst tien crossen gereden, negen keer eindigde ze in de top zes. Maar op het podium staan lukte nog niet.

In het klassement van de Wereldbeker staat Worst nu negende, in de Superprestige staat ze tiende. Ook haar tweede plaats in de X2O Badkamers Trofee zal Worst op 1 januari in Baal hoogstwaarschijnlijk niet kunnen verdedigen.