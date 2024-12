Paul Herygers slaat mea culpa over Mathieu van der Poel: "Heb me daarin vergist"

Mathieu van der Poel lijkt dit seizoen opnieuw weinig tegenstand te krijgen in het veld, het record van WK-titels mag dus geen probleem worden. Zelfs Paul Herygers had dat niet zien aankomen.

Met Mathieu van der Poel zien we op dit moment misschien wel de allerbeste veldrijder aller tijden aan het werk. De Nederlander won al voor de negende keer op elf seizoenen zijn eerste cross en lijkt opnieuw onaantastbaar te zijn.

En dus lijkt er niets Van der Poel van een zevende wereldtitel veldrijden te houden begin februari in het Franse Liévin. Daarmee zou Van der Poel het record van Erik De Vlaeminck uit de jaren zeventig evenaren.

Herygers over record van De Vlaeminck en Van der Poel

In 2015 pakte Van der Poel zijn eerste regenboogtrui, die hij daarna wel drie keer op rij aan Wout van Aert moest laten. In 2019 pakte Van der Poel zijn tweede wereldtitel, enkel in 2022 pakte hij sindsdien de regenboogtrui niet. Van der Poel stond toen niet aan de start.

Ook voor Paul Herygers is het een verrassing dat het record van De Vlaeminck wellicht zal geëvenaard worden. "Ik moet ook niet piepen. Ik ben iemand die zich ooit daar in vergist heeft, want jaren geleden zei ik dat we dat nooit gingen meemaken", zegt hij bij Sporza.

Herygers ziet ook niet wie Van der Poel dit seizoen moet kloppen, de wereldkampioen lijkt nu al op weg naar een perfecte elf op elf. "Dat zou me geen bal verbazen", stelde Herygers nog duidelijk.