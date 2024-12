📷 Na twee op twee: vrouw in vorm Ceylin Alvarado moet haar fans teleurstellen

Met twee zeges op rij in Zonhoven en Mol was Ceylin Alvarado twee keer aan het feest. Maar de Nederlandse vrouw in vorm heeft haar programma nu aangepast.

Met negen overwinningen in zestien wedstrijden is Ceylin Alvarado aan een van haar beste seizoenen in jaren bezig. Alvarado staat aan de leiding in de Superprestige en is derde in de Wereldbeker en de X2O Badkamers Trofee.

In Hulst werd Alvarado afgelopen zaterdag door ziekte pas achtste, haar slechtste uitslag dit seizoen. Maar in Zonhoven en Mol herpakte Alvarado zich dus en won ze twee keer op rij. Een derde zege op rij zal er niet komen.

Het schema van Alvarado is namelijk aangepast. "Een update voor alle fans van Ceylin Alvarado. Ze zal donderdag de manche van de Wereldbeker in Gavere overslaan om overbelasting te vermijden en fris te blijven voor de cruciale maand januari", schrijft Fenix-Deceuninck op zijn sociale media.

Programma Ceylin Alvarado

Vrijdag in Loenhout (Exact Cross, 27 december) komt Alvarado ook niet aan de start, maar dat was al zo voorzien. Haar eerstvolgende cross wordt de Wereldbeker in Besançon op zondag 29 december. In Diegem (Superprestige, 30 december) komt Alvarado ook aan de start.

In de eerste week van 2025 laat Alvarado Baal (X2O, 01/01) en Koksijde (X2O, 03/01) aan zich voorbij gaan, ze komt wel aan de start in Gullegem (Superprestige, 04/01) en Dendermonde (Wereldbeker, 05/01).