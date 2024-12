🎥 Pogacar heeft nieuwe fiets en daar valt één ding hard bij op (en dan hebben we het zelfs niet over de prijs)

Een nieuw jaar, dat betekent voor Tadej Pogacar een nieuwe fiets. Zijn nieuwe stalen ros springt met één ding alvast in het oog.

Tadej Pogacar heeft van zijn sponsor alvast een mooi kerstcadeau gekregen. De Sloveense wereldkampioen kan met een nieuwe fiets pronken.

Voor het stuur van de fiets valt enorm op. “Gemaakt om de wind te trotseren”, klinkt het bij de fabrikant over de Colnago Y1RS. Het gaat om een zogenaamd ‘zeemeeuwstuur’.

“De Colnago Y1RS is de ultieme expressie van aerodynamische efficiëntie”, klinkt het nog. Gemaakt voor de ontsnappingen van de renner van UAE Team Emirates. “Vorig jaar verbaasde Tadej ons al met zijn lange solo-ontsnappingen, dit jaar heeft hij een nog een sterkere bondgenoot. De Y1RS is een fiets die geboren is om de vleugels van grote kampioenen, zoals Tadej, te spreiden.”

Over de fiets is duidelijk stevig nagedacht. “Elke beslissing die werd genomen tijdens het ontwerpen, is gemaakt in de context van het racen in de WorldTour. Het project moet er niet alleen op papier goed uitzien, het moet ook uitzonderlijk presteren in de omstandigheden in de echte wereld”, zo staat er ook nog te lezen.

“De fiets is gemaakt om optimale prestaties te leveren in de snelste races door de combinatie van geavanceerde technologieën en een innovatief design.” Het prijskaartje is alvast navenant en de wachtlijst lang. Het basismodel kost net geen 16.000 euro.