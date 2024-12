Mathieu van der Poel zegt wat zijn triomfantelijke terugkeer in het veldrijden voor hem betekent en dat is best verrassend

Mathieu van der Poel deelt weer de lakens uit zoals vanouds. Het is echt een triomfantelijke terugkeer geworden voor hem in het veldrijden.

Dat neemt Van der Poel niet voor lief. Je zou denken dat het stilaan een gewoonte is voor hem waar hij voorts niet verbaasd over is. Hij is immers al in zovele veldritseizoenen de toonaangevende figuur geweest. Dat wil niet zeggen dat hij het allemaal als vanzelfsprekend beschouwt. "Ja, er is toch wel sprake van lichte euforie. Het doet nog altijd deugd."

Vooral zijn eerste cross van het seizoen was een schot in de roos en dat was een opsteker van formaat. "Je bouwt daar toch wel een beetje naartoe. Dan is het leuk als het goed meevalt." Van der Poel geeft dus aan dat hij er wel degelijk naartoe gewerkt heeft. Anderzijds was hij ook wel verrast over de marge van overschot ten opzichte van zijn tegenstanders.

Geen vraagtekens meer bij Van der Poel

Van der Poel legt uit hoe dat komt. "Vorig jaar had ik voor het crossseizoen al redelijk wat indicaties gekregen op training dat ik in orde was. Dat had ik dit jaar niet. Nu was het meer een vraagteken dan vorig jaar. In dat opzicht had ik het niet echt verwacht." Het is dan wel prettig als je dat vraagteken bij de eerste beste gelegenheid van tafel kan vegen.

Is dit dan een bewijs dat zijn variatie aan trainingen geloond heeft? "Misschien wel. Ik heb recent wel wat langer getraind maar ook veel gelopen. Misschien heeft dat ook een beetje geholpen. Ik heb ook eens een koers op Zwift gereden. Dat helpt ook om diep te gaan." Van der Poel zei eerder al vaker op Zwift te trainen als hij in België vertoeft.

Aanpak van Van der Poel werkt

Het mag duidelijk zijn dat zijn aanpak vruchten afwerpt. Daar hoeft Mathieu van der Poel dus niets aan te veranderen.