Opvallend nieuws over bedrijf van broer van Mathieu van der Poel: "Voor 80 of 90 procent van de renners niet interessant"

David van der Poel, broer van Mathieu, heeft zijn eigen job vast in het wielrennen. Hij richtte samen met Jean Guinée Sportsflow op.

Begin december ging David van der Poel met Jean Guinée in zee. “Ik ken Jean al heel lang als vriend van onze familie. De laatste vijf jaar is hij de man die Mathieu begeleidt”, klinkt het in Het Laatste Nieuws.

Die samenwerking kwam er op verzoek van vader Adri, omdat de contracten van Mathieu van der Poel steeds ingewikkelder werden en wat advies hard nodig was. “Jean komt uit de financiële wereld en regelt nu alles voor Matje, zodat hij zich alleen nog maar op het fietsen zelf hoeft te richten. Dat werkt heel goed.”

En wat voor Mathieu werkt, kan ook werken voor andere renners en sporters. Zo werd uiteindelijk Sportsflow geboren. Sinds begin dit jaar werkt David van der Poel er. “Riders agent is de officiële titel en die naam dekt ook het best de lading. Manager vind ik een verschrikkelijke term”, klinkt het.

De namen van de renners willen ze zelf niet geven, maar het gaat om vier renners en twee atleten. Wel lekte uit dat Arnaud De Lie één van die renners is.

“We willen het bewust kleinschalig houden. We zoeken ook zelf naar sporters die bij ons passen. Met alle respect, maar voor 80 of 90 procent van de renners zijn wij niet interessant. Voor hen kun je niet veel meer doen dan onderhandelen over contracten en de financiën regelen.”

Het bedrijf gaat actief op zoek naar renners die interessant zijn voor privésponsoring. “Ik denk dat er in de wielerwereld maar een stuk of vijf à zes coureurs interessant zijn voor privésponsoring”, besluit Van der Poel.