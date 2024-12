Tim Merlier beschermt bondscoach De Clercq: "Wil ik niet op mijn geweten hebben"

Tim Merlier maakt vrijdag zijn rentree in het veld in Loenhout. Hij wilde zondag ook starten in Besançon, maar wil zijn goede vriend en bondscoach Angelo De Clercq sparen van kritiek.

Slechts twee crossen zal Tim Merlier dus dit seizoen rijden. Vrijdag in Loenhout en op 4 januari in Gullegem. Zijn thuiscross donderdag in Gavere en zondag in Besançon laat Merlier aan zich voorbij gaan.

Nochtans had de Europese kampioen op de weg wel degelijk ambitie om aan de start te staan in Besançon. Maar enkele weken geleden had Bart Wellens al kritiek op het feit dat Merlier dan een plaats zou afnemen van een voltijdse crosser.

Geen Merlier in Besançon

"Bondscoach Angelo De Clercq is een van mijn beste maten en ik wil het niet op mijn geweten hebben dat hij miserie krijgt door een van zijn wildcards aan mij te geven", verklaart Merlier zelf bij Het Laatste Nieuws.

Merlier begrijpt wel dat de weelde aan goede crossers in België te groot is om zomaar een plek in de selectie voor de wereldbeker op te eisen. Maar Merlier vindt niet dat hij een doorsnee renner is die even een cross wil rijden.

Om kersvers bondscoach Angelo De Clercq niet in de problemen te brengen heeft Merlier zich dus geen kandidaat meer gesteld voor Besançon. Dat is ook deels de reden waarom Merlier Gavere overslaat, maar daar is de startstrook ook te kort om vlot te kunnen opschuiven.