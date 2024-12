Evenepoel zinspeelt bij update op mogelijke verplichting van de ploeg: zitten hij en Soudal Quick-Step wel op dezelfde lijn?

Remco Evenepoel heeft telefonisch een update gegeven over de ernstige blessures die hij opliep toen hij op training in aanraking kwam met de openzwaaiende portier van een busje van Bpost. De vraag is nu of hij en zijn ploeg op één lijn zitten over de eerstvolgende plannen.

Het is vooral zijn rechterschouder die hem nog parten speelt en hem pijn bezorgt, onthult Evenepoel bij La Dernière Heure. "Die moet zes à acht weken herstellen voor ik opnieuw buiten kan fietsen. Ik ben dus nog maar halfweg mijn herstelperiode. Op 9 januari ga ik opnieuw onder de scanner, dan zullen we meer weten", heeft Evenepoel een eerste datum om naar huis te kijken. Het houdt wel in dat er weinig is dat hij momenteel kan doen om zijn toestand te verbeteren. "Ik krijg massage om de spieren soepel te houden. Het gaat met kleine stapjes vooruit. Ik hoop dat ik vanaf 9 januari groen licht krijg om op de rollen te beginnen rijden, in combinatie met krachtoefeningen bij de kinesist." Moest dat dan nog niet lukken, zou dat een grote tegenvaller zijn. Evenepoel heeft boodschap voor zijn ploeg Begin januari staan ook een stage en de ploegenvoorstelling op het programma. "Die zou ik liever overslaan, tenzij de ploeg mij verplicht om te komen... Mentaal zou me dat niet goed doen. Als de revalidatie loopt zoals gehoopt, zal ik drie maanden niet op mijn fiets gezeten hebben. Dat is veel. De enige keuze die mij rest, is vooruit kijken." Evenepoel heeft zich dus al duidelijk uitgesproken over het fietsen op de rollen. Wat met trainen op de weg? "Ik reken erop dat ik rond 4 of 5 februari weer buiten kan trainen. Momenteel acht ik het realistisch om begin april terug in competitie te komen. Ik heb mijn zinnen gezet op de Brabantse Pijl en de Ardennenklassiekers: de Amste, de Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik." Evenepoel blijft Giro onrealistisch vinden Evenepoel vindt dat hij al die koersen moet rijden om voldoende ritme op te doen voor de Tour. Hij heeft eerder al doen uitschijnen dat een Giro-deelname er wellicht niet inzit. "Zeg nooit nooit, maar de Giro lijkt me momenteel niet realistisch."





