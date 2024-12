Goede vriend onthult: dit heeft Wout van Aert te zeggen over Mathieu van der Poel

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Voor het eerst sinds de olympische wegrit in Parijs staan Wout van Aert en Mathieu van der Poel in Loenhout nog eens samen aan de start. Al lijkt dat voor Van Aert geen bezorgdheid te zijn.

Slechts drie keer stonden Wout van Aert en Mathieu van der Poel dit jaar samen aan de start van een koers op de weg: de E3 Saxo Classic, de Tour en de olympische wegrit. In de cross was dat ook drie keer het geval: in Baal, Koksijde en Benidorm.

Straks in Loenhout staan Van Aert en Van der Poel nog één keer samen aan de start dit jaar. Al speelt dat bij Van Aert geen rol van betekenis volgens zijn goede vriend Daan Soete. "Wout zal zich vooral meten aan zijn gevoel in de cross", zegt Soete bij Sporza.

Van Aert heeft niet over van der Poel gesproken

Van Aert wil vooral zien hoe diep hij kan gaan en hoe snel hij herstelt na een zware inspanning. Over Van der Poel is er met geen woord gerept. "Dat doet hij nooit. Hij is ervaren genoeg om met zichzelf bezig te zijn."

Voor Van Aert was zijn revalidatie na zijn zware valpartij in de Vuelta al lastig genoeg. Dan maakt hij zich niet druk om Van der Poel, wat hij ook aan het doen is. Maar illusies maakt Soete zich niet wat Loenhout betreft.

Van der Poel zal volgens Soete van een ander niveau zijn, hij heeft de voorbije maanden niet moeten revalideren. "Toch zal het voor Wout even leuk blijven om een tussendoel te hebben." En er zal druk zijn. "Als er publiek staat, wil je niet als 15e finishen."