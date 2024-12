Thibau Nys geeft critici lik op stuk: "Mensen die dat zeggen..."

De rentree van Wout van Aert en het eerste duel met Mathieu van der Poel lokte bijzonder veel publiek naar Loenhout. Voor Thibau Nys nog maar eens het bewijs van de populariteit van de cross.

Loenhout kan elk jaar rekenen op zo'n 8.000 tot 12.000 toeschouwers, maar de rentree van Wout van Aert zorgde voor een ware volkstoeloop. Toen Van Aert donderdag bevestigde dat hij aan de start zou staan, steeg de voorverkoop nog eens met 4.000 tickets.

Dat resulteerde in een toeschouwersrecord van 15.500 mensen in Loenhout. Ook voor Van Aert zelf was het een warm welkom na maanden zonder competitie. "Het kabaal toen ik de openingsronde op kop reed, deed deugd."

Ook Thibau Nys had hetzelfde gevoel. De Europese kampioen streed met Van Aert en Sweeck om de tweede plaats en won ook het pleit. Hij klopte Sweeck in de sprint, Van Aert kwam in de laatste ronde nog ten val en werd vierde.

Nys over vele toeschouwers in het veld

Nys genoot vooral van de vele toeschouwers in Loenhout. "Mensen die zeggen dat de cross dood is, daar weet ik niet van waar die de afgelopen tijd gezeten hebben. Het is week na week top, zeker in de kerstperiode", zei Nys bij In de Leiderstrui.

"Dan is het ook altijd drukker dan in november en oktober. En ze krijgen waar voor hun geld." Met Van der Poel en ook nog enkele keren Van Aert aan de start zal het nog tot en met het WK over de koppen lopen zijn.