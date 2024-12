'Zet Wout van Aert opnieuw de bijl in zijn voorjaar? Niet aan de start in topkoers'

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Wout van Aert maakte in Loenhout zijn rentree in het veld en deed dat goed met een vierde plaats. Toch wordt er ook al uitgekeken naar het wegseizoen van Van Aert.

Nog vier crossen rijdt Wout van Aert dit seizoen: Gullegem (4 januari), Dendermonde (5 januari), Benidorm (19 januari) en Maasmechelen (25 januari). Het BK (12 januari) en het WK (2 februari) laat Van Aert aan zich voorbij gaan.

Van Aert wil zich zo goed mogelijk voorbereiden op zijn wegseizoen, met alle focus op de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix. Die leemte in zijn palmares wil Van Aert in 2025 eindelijk eens opvullen.

En daarom moeten er ook keuzes worden gemaakt. Dit jaar debuteerde Van Aert op de weg in de Clasica de Almeria op 11 februari, daarna reed hij ook nog de Clasica Jaen en de Ronde van de Algarve. Met een derde plaats in de Omloop Het Nieuwsblad en winst Kuurne-Brussel-Kuurne begon Van Aert goed aan zijn voorjaar.

Van Aert niet aan de start in Milaan-Sanremo?

Daarna ging Van Aert op stage om pas een maand later in de E3 Saxo Classic weer aan de start te komen. Milaan-Sanremo liet hij na vijf opeenvolgende deelnames links liggen. En die keuze zou Van Aert volgend jaar opnieuw maken.

Sporza-commentator Ruben Van Gucht meldde tijdens de cross in Loenhout dat Van Aert in 2025 niet aan de start zou staan van Milaan-Sanremo. Van Aert won Milaan-Sanremo in 2020, het enige momument op zijn erelijst.