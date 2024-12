Meteen goed in vorm: Jasper De Buyst laat van zich spreken op het BK baanwielrennen

Op het Belgisch kampioenschap baanwielrennen heeft Jasper De Buyst twee keer toegeslagen. De renner van Lotto Dstny was de beste in de puntenkoers en de ploegkoers.

Voor Jasper De Buyst was het BK baanwielrennen een terugkeer naar de piste, waar het voor hem allemaal begon. Hij bereidt zich zo voor op het nieuwe wegseizoen en heeft duidelijk al een goede vorm te pakken.

In de puntenkoers legde De Buyst de basis voor zijn Belgische titel met een winstronde. De Buyst werd duidelijk de winnaar met 43 punten, Gianluca Pollefliet werd tweede met 29 punten, Thibaut Bernard derde met 23 punten.

Later op de avond was De Buyst ook de beste in de ploegkoers, samen met Noah Vandenbranden (Team Flanders-Baloise). Met twee winstronden waren ze duidelijk te sterk voor de concurrentie. Pollefliet (met Brent Van Mulders) pakte opnieuw zilver, Bernard (met Renzo Raes) opnieuw brons.

Geen Kopecky, Van den Bossche en De Vylder

Bij de vrouwen ging de Belgische titel in de puntenkoers naar Marith Vanhove, die de wedstrijd besliste in de slotsprint. Katrijn De Clercq werd tweede, Lani Wittevrongel derde. In de ploegkoers, die de vrouwen door slechts drie deelnemende duo’s samen afwerkten met de jongens-junioren, was het goud voor Wittevrongel en De Clercq.

Bekende namen als Lotte Kopecky, Fabio Van den Bossche en Lindsay De Vylder kwamen net zaterdag niet aan de start op het BK baanwielrennen. Zij bereiden zich op andere manieren voor op het nieuwe (weg)seizoen.