Thibau Nys debuteert in 2025 in grote ronde en spreekt ook zijn voorkeur uit

Thibau Nys zal in 2025 voor het eerst aan de start staan van een grote ronde. Welke dat wordt, daar is hij nog niet aan uit. Maar hij wikt alvast de voor- en nadelen van elke grote ronde af.

Dit jaar concentreerde Thibau Nys zich vooral op rittenkoersen van een week, in 2025 rijdt hij voor het eerst de heuvelklassiekers. De Amstel Gold Race en vooral de Waalse Pijl worden doelen, Luik-Bastenaken-Luik is nog een vraagteken.

Daarna zal Nys voor het eerst een grote ronde rijden. Of dat de Giro, de Tour of de Vuelta wordt, daar is nog geen beslissing over genomen. Voor Nys zijn er bij elke grote ronde wel nadelen te bedenken om die niet te rijden.

"De Giro d’Italia komt vroeg na het crossseizoen, de Tour de France is hectisch en de Vuelta a España valt kort bij de start van de volgende crosswinter", zegt Nys bij Sporza. Het veldrijden speelt dus nog mee in zijn beslissing.

Debuteert Nys in de Tour?

Toch valt uit het antwoord van Nys af te leiden dat de Tour een streepje voor heeft, precies door het veldrijden. "De Ronde van Frankrijk rijden, zou me het beste uitkomen qua timing. Maar ik weet niet wat de ploeg wil. Ik volg blindelings wat zij aanbevelen."

Met kopmannen als Mads Pedersen, Jonathan Milan en Matthias Skjelmose zijn er ook nog andere belangen bij Lidl-Trek. Maar Nys zegt dus zeker geen 'neen' tegen de Tour als eerste grote ronde.