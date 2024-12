'Dit bedrag legde Mathieu van der Poel op tafel voor privévlucht naar Besançon'

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Om een autorit van zes uur naar Besançon te vermijden besloot wereldkampioen Mathieu van der Poel om een privévlucht te nemen. En dat kostte hem ook wel wat geld.

Vrijdag had Mathieu van der Poel nog in Loenhout gewonnen, maar de wereldkampioen had geen zin om zaterdag al te vertrekken naar Besançon, ten oosten van Dijon. En dus nam hij maar een privévliegtuig vanuit de luchthaven Deurne.

Daar vertrok Van der Poel zondagochtend om 8u30 en een uur later zou hij al in Besançon staan. Door de dichte mist moest het vliegtuig met de wereldkampioen echter 50 kilometer verder landen op de luchthaven van Dole-Jura.

Volgens Het Nieuwsblad zou Van der Poel zo'n 15.000 euro betaald hebben voor zijn privévlucht naar Besançon. Daarvan recupereerde Van der Poel al 5.000 euro aan prijzengeld door de cross in Besançon ook te winnen.

Ook Sven Nys nam ooit privévliegtuig

Een privévlucht in het veldrijden is echter niet nieuw. Al in 2010 legden Sven Nys, Sven Vanthourenhout, Bart Aernouts, Thijs van Amerongen en Gerben de Knegt samen om een privévliegtuig te nemen.

Zij vlogen van hun stageplaats Mallorca naar Igorre om daar een Wereldbeker te rijden. Door een staking van de luchtverkeersleiders waren er op die dag geen reguliere vluchten. De trip van Nys en co. kostte destijds 7.500 euro, de helft van wat Van der Poel betaalde.