Wout van Aert onthult zijn wensen voor zichzelf en de buitenwereld voor 2025

Voor Wout van Aert was 2024 een bijzonder bewogen jaar. Zijn wensen voor 2025 zijn dan ook een logisch gevolg daarvan.

Met zware valpartijen in Dwars door Vlaanderen en in de Vuelta lag Wout van Aert dit jaar lang in de lappenmand. Hij moest onder meer de Ronde van Vlaanderen, Parijs-Roubaix, de Giro, het EK en het WK missen.

Maar er waren ook mooie momenten en mooie overwinningen. Zo won Van Aert een rit in de Ronde van de Algarve, won hij voor het eerst Kuurne-Brussel-Kuurne en ook drie ritten in de Vuelta. Toch blijft vooral pech als stempel op dit jaar achter.

Wens Wout van Aert voor 2025

En dus heeft vooral een duidelijke wens voor 2025, namelijk een goede gezondheid. "Zodat ik volgend jaar wat minder dagen in het ziekenhuis moet doorbrengen en ik het in eigen handen heb om mijn doelen te kunnen najagen", zegt hij bij HLN.

Van Aert wenst iedereen vooral een fantastisch 2025 toe. "Met een goede gezondheid en de liefde van jullie familie en vrienden. Daar begint alles mee. Ik hoop dat iedereen dat geluk mag ervaren", besluit hij nog.

In 2025 komt Van Aert voor het eerst in actie in Gullegem, op zaterdag 4 januari. Ook op 5 januari is hij aanwezig in Dendermonde. Daarna vertrekt Van Aert opnieuw naar Spanje voor een stage met zijn ploeg Visma-Lease a Bike.