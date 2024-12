Voormalig wereldkampioen junioren Thijs Aerts hakt knoop door: "Het is het niet meer waard"

Thijs Aerts (28) hangt na dit seizoen zijn fiets aan de haak. Op 23 februari zal Aerts afscheid nemen van de cross in de Sluitingsprijs in Oostmalle.

Thijs Aerts, de jongere broer van Toon Aerts, is zeven jaar prof. De laatste twee jaar bij Charles Liégois Roastery CX, de crossploeg van Intermarché-Wanty. In augustus won Aerts nog de slotrit van de Ronde van Namen.

In het veld won Aerts kleinere crossen in Grandville, Crawley en Contern. In 2014 kroonde Aerts zich tot wereldkampioen bij de junioren, in 2016 en 2018 werd Aerts ook Belgisch kampioen bij de beloften.

"Sinds mijn eerste stappen in de wereld van cyclocross op elfjarige leeftijd, heb ik de kans gekregen om alles mee te maken. Elke modderstrook, elk circuit, elke zege en elke tegenslag hebben van mij de coureur gemaakt die ik vandaag ben."

"Ik heb dankzij mijn twee teams, Charles Liégeois Roastery CX en Baloise Trek Lions, mijn kinderdromen kunnen waarmaken. Samen met mijn broer Toon heb ik ontelbare herinneringen gemaakt. Het was ook telkens een eer om België te vertegenwoordigen op de kampioenschappen."

"Nu heb ik na lang nadenken besloten om een punt te zetten achter mijn carrière als profwielrenner, met dankbaarheid en trots. Ik kan zeggen dat ik alles gegeven heb. Ik realiseerde me dat de resultaten de opofferingen niet meer waard waren."

"Ik wil mijn laatste crossseizoen afsluiten op een hoogtepunt. Ik ga het onderste uit de kan halen tijdens elke cross. Een ding is zeker: het wielrennen zal een centrale rol blijven spelen in mijn leven. Ik wil mijn passie en ervaring van cyclocross overdragen naar de volgende generaties."