Kan Remco Evenepoel de Tour winnen? José De Cauwer geeft zijn eerlijke mening

Remco Evenepoel wil in 2025 Tadej Pogacar uitdagen in de Tour de France. José De Cauwer ziet het niet gebeuren, maar sluit een eindzege van Evenepoel in de toekomst ook niet uit.

Voor Remco Evenepoel was zijn eerste deelname aan de Tour de France dit jaar erg geslaagd. Hij won de eerste tijdrit, werd de beste jongere en stond als derde op het eindpodium. Al was dat op geruime afstand van Pogacar. De Sloveen won maar liefst zes ritten in de Tour en had ook een voorsprong van zes minuten op zijn eerste achtervolger Jonas Vingegaard. Remco Evenepoel werd derde en moest meer dan negen minuten toegeven. De Cauwer gelooft in Tour-zege Evenepoel José De Cauwer ziet Evenepoel die achterstand niet meteen wegwerken. "Zolang Pogacar dit niveau aanhoudt, blijft er een duidelijk verschil", zegt hij bij Het Nieuwsblad. Evenepoel wilde deze winter de kloof verkleinen, maar ligt nu in de lappenmand. Toch gelooft De Cauwer nog altijd in Evenepoel als het gaat om eindwinst in de Tour. "Ik durf echt niet te zeggen dat Remco de Tour nooit gaat winnen. Vingegaard schat ik qua talent alleszins niet hoger in dan Evenepoel." "Eigenlijk had Vingegaard nog nooit een Tour mogen winnen, gezien het surplus van klasse bij Pogacar", zegt De Cauwer nog. In 2022 en 2023 won Vingegaard de Tour, in 2021 en dit jaar werd hij tweede na Pogacar.