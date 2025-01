Wat is er aan de hand met Lars van der Haar? Ploegleider van Baloise Glowi Lions geeft uitleg

Geen Lars van der Haar in Baal en Koksijde en dus ziet de Nederlander zijn klassement in de X2O Badkamers Trofee in rook opgaan. Hij had echter geen andere keuze.

In de X2O Badkamers Trofee was Lars van der Haar voor de manche in Baal de enige die nog binnen de minuut stond van leider Eli Iserbyt. Maar Van der Haar moest dus forfait geven voor Baal en staat nu op bijna zes minuten van Iserbyt.

Een knieprobleem ligt aan de basis van het forfait van Van der Haar voor Baal en Koksijde. De Nederlander kampt al een tijdje met het probleem, maar stootte tijdens de verkenning in Gavere opnieuw zijn knie.

Knie speelt Van der Haar parten

Besançon liet Van der Haar schieten, maandag in Diegem was hij er wel bij. Daar werd hij zesde, maar de Nederlander klaagde opnieuw over pijn aan zijn knie. Samen met de ploegdokter werd beslist om Baal en Koksijde niet te rijden.

"Lars wilde hier echt rijden voor zijn klassement én voor onze nieuwe sponsor", zegt ploegleider Eric Braes van Baloise Glowi Lions bij WielerFlits. "Maar de ploegdokter vertelde dat dit echt de juiste beslissing was."

"Lars zit nu met een lichte ontsteking en een kneuzing in zijn knie. Het is zeker geen barstje of iets dergelijks, maar er zit wel iets." Van der Haar wil zijn knie niet overbelasten en het NK van 12 januari in gevaar brengen. Zaterdag in Gullegem wil Van der Haar wel zijn tweede plaats in de Superprestige verdedigen.