🎥 Wout van Aert doet alle monden openvallen: "Je kan er honderd keer naar kijken"

Wout van Aert was in Gullegem uiteraard de grote blikvanger. Het is niet altijd de uitslag die het volledige verhaal vertelt. Een Van Aert die meedoet drukt zijn stempel altijd wel op de één of andere manier.

Dat was nu niet anders. In zijn enige vorige cross van het seizoen, de Azencross in Loenhout, verbaasde Van Aert reeds vriend en vijand door meteen de kopstart te nemen en als eerste het veld in te duiken. In Gullegem heeft Van Aert bewezen dat hij nog altijd wel een patent heeft om uitstekend van start te gaan. Dat is een kwaliteit op zich.

Het is een gave die meer dan welkom was, want Van Aert kon in Gullegem niet vertrekken van op de eerste rij. Eens de lichten op groen gingen, bewoog hij zich al heel knap voorbij enkele renners. In de kortste tijd vestigde Van Aert zich in de top vijf van de wedstrijd. Iets om onder de indruk van te zijn en dat was tv-commentator Paul Herygers dan ook.

Van Aert creëert ruimte voor zichzelf

Herygers was er tijdens de tv-uitzending op PlaySports snel bij om een eerste conclusie te trekken. "Het voornaamste: een wereldstart van Wout van Aert. Sjiek, hoor, die beweging die hij maakte: een slangenbeweging, zonder iemand te raken. Loepzuiver erdoor. Een weg gecreëerd voor zichzelf." Herygers heeft dus niets dan lof.

🚵​🇧🇪​ | Wat kan Wout van Aert vanaf de derde startij in Gullegem? De mannen zijn het veld in! 🤩​🤩​ #Superprestige



📺​Stream cross op HBO Max pic.twitter.com/yjQTg9hsiB — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) January 4, 2025

We kunnen ons goed inbeelden dat Herygers vanavond bij het thuiskomen nog eens naar een opname kijkt van de Superprestigemanche in Gullegem. Zo straf was het manoeuvre waar Van Aert mee kon uitpakken. "Je kan er honderd keer naar kijken", geniet Herygers. Het was dan nog wel uitkijken hoe Van Aert zijn weg zou verderzetten.

Van Aert winnaar in Gullegem

In Loenhout mondde de sterke start van Van Aert uit in een vierde plaats aan de finish. Deze keer heeft hij iedereen achter zich kunnen houden.