Remco Evenepoel weet waar hij in de fout ging: "Heb me daar lang aan geërgerd"

Remco Evenepoel boekte in 2024 veel successen, onder meer op de Spelen en in de Tour. Toch maakte Evenepoel ook fouten en hij beseft dat ook.

Met twee gouden medailles op de Olympische Spelen in Parijs, een derde plaats in de Tour, ritzeges in Parijs-Nice, de Dauphiné en de Tour en tweede wereldtitel tijdrijden op rij. Remco Evenepoel kan terugblikken op mooie successen in 2024.

Toch was niet alles perfect en dan wordt meteen gedacht aan zijn twee zware valpartijen. In de Ronde van het Baskenland viel Evenepoel en brak hij zijn schouderblad en sleutelbeen, begin december knalde hij tegen een openzwaaiende deur van een auto.

Evenepoel in de fout in Parijs-Nice

Daardoor staat Evenepoel opnieuw een hele tijd aan de kant met onder meer breuken in zijn hand, ribben en schouderblad. Toch kiest Evenepoel voor een ander moment dat hij opnieuw zou willen doen van 2024.

"Laat het dan de minuut zijn in Parijs-Nice waar een groepje van drie renners wegrijdt en ik niet meega. Ik ben te zelfzeker", zegt Evenepoel bij HLN. Hij dacht dat alles wel zal goedkomen, maar Evenepoel verloor die dag een minuut. Die maakte hij niet meer goed en Jorgenson werd eindwinnaar.

"Ik moet, in de koers, maar ook in het gewone leven, niet te hard denken dat het allemaal wel zal lukken of dat ik kan teren op mijn talent, want in de sport betaal je dat cash. Ik heb me aan die minuut lang geërgerd. We hebben daar ’s avonds in de bus een serieuze discussie over gehad. Dat was een moeilijk moment", geeft Evenepoel toe.