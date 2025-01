Sarah De Bie onthult reden tot feesten in het gezin van Wout van Aert, de fans van Wout vieren mee in Gullegem

Een reden om te feesten is niet ver te zoeken voor Wout van Aert en zijn vrouw Sarah De Bie. Vandaag is hun zoon Georges namelijk jarig, uitgerekend op de dag dat papa Wout crosst in Gullegem.

Er werd reikhalzend naar de komst van Wout van Aert uitgekeken in Gullegem, zoveel is duidelijk. Toen hij zijn wagen parkeerde aan de bus van Visma-Lease a Bike, steeg er meteen gejuich en applaus op. Zoals steeds maakte Van Aert ook nu tijd om met zijn fans op de foto te gaan en handtekeningen uit te delen voor de geïnteresseerden. Het was wel meer dan de gewoonlijke ontmoeting met de fans die voor Van Aert in Gullegem op het programma stond. Het begon eigenlijk al voor hij naar de cross vertrok. Zijn echtgenote Sarah De Bie onthulde met een foto op haar Instagram Stories al dat er thuis bepaalde feestelijkheden hadden plaatsgevonden, met een opvallende rol voor het cijfer 4. Georges Van Aert vier jaar oud Dat is natuurlijk niet zomaar het geval. Georges Van Aert, het oudste zoontje van Wout en Sarah, viert vandaag zijn vierde verjaardag. Deze blijde gebeurtenis moet door het gezin Van Aert dus deels op de cross in Gullegem gevierd worden. Aan de bus van Visma-Lease a Bike dook zo ook een taart op waar vier kaarsjes op stonden. Het was natuurlijk aan Georges om die vier kaarsjes uit te blazen. Ook de jongere broer van Georges, Jérome, is erbij. Het is dus weer een heel bijzondere dag voor de familie Van Aert, nog voor Wout één trap op zijn fiets gegeven heeft. De dag is zo al goed begonnen, het kan eigenlijk alleen nog maar beter worden voor Wout van Aert. Wout kan zelf kers op de taart zetten Als hij nu zelf nog kan winnen of op het podium kan eindigen, zou dat de spreekwoordelijke kers op de taart zijn.