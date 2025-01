"Hij zal het mij kwalijk nemen, maar...": Jan Bakelants begrijpt Wout van Aert niet

Wout van Aert heeft nog eens zijn klasse getoond in het veld met twee overwinningen in twee dagen. Toch vindt Jan Bakelants het jammer dat Van Aert er straks niet bij is op het WK veldrijden in Liévin.

Met zeges in Gullegem en Dendermonde lijkt Wout van Aert helemaal terug te zijn. In Gullegem rekende Van Aert in de slotronde af met Eli Iserbyt, in Dendermonde demonstreerde Van Aert en reed de concurrentie op een hoopje.

Dinsdag vertrekt Van Aert opnieuw naar Spanje voor een stage met zijn ploeg Visma-Lease a Bike, tussendoor pikt Van Aert op 19 januari ook de Wereldbeker in Benidorm mee. Daar won hij vorig jaar ook.

Geen WK veldrijden voor Wout van Aert

Van Aert keert dan nog terug naar België voor de Wereldbeker in Maasmechelen op 25 januari, daarna zet hij een punt achter zijn seizoen in het veld. Het WK veldrijden in het Franse Liévin op 2 februari laat Van Aert aan zich voorbij gaan.

En dat is toch een doorn in het oog van goede vriend Jan Bakelants. "Hij zal het mij allicht kwalijk nemen, maar het is toch jammer dat Wout sowieso het WK skipt", zegt Bakelants bij HLN. Van Aert zit namelijk weer in de goede vorm.

Bakelants vindt ook niet dat de mentale ballast van het WK veldrijden overdreven zwaar is. "In de wetenschap dat Van der Poel hem toch 99 procent zeker klopt, is er toch geen sprake van stress. Wout heeft net alles te winnen."