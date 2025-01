Jan Bakelants kan het niet laten en lacht (samen met Wout van Aert) met Sven Nys

Jan Bakelants zakte afgelopen weekend af naar Gullegem om Wout van Aert aan te moedigen. En hij deelde ook nog een klein steekje uit aan Sven Nys.

Jan Bakelants op een cross, dat was alweer van 2009 geleden. Toen werd hij door zijn toenmalige manager Bob Verbeeck uitgenodigd voor de Koppenbergcross, maar sindsdien woonde Bakelants geen cross meer bij.

In Gullegem was Bakelants er zaterdag wel bij, zijn goede vriend Wout van Aert stond er aan de start. Bakelants zag Van Aert ook winnen, zijn eerste zege van het seizoen in het veld. Al had hij wel nog een puntje van kritiek.

"Uitgezonderd enkele technische fouten, heb ik er niks op af te dingen", zei Bakelants bij Het Laatste Nieuws tegen Van Aert. "Ben jij nu na één wedstrijd al een echte cross-columnist?", vroeg Van Aert zich luidop af.

Bakelants grapt met Van Aert over Nys

"En hoe is dat ooit gegaan bij Sven Nys? Die heeft ooit één koers op de weg gereden en wordt tijdens de Tour toch ook opgevoerd als kenner van het wegwielrennen", kon Bakelants het niet laten.

Sven Nys is tijdens de helft van de Tour co-commentator op Radio 1, samen met Christophe Vandegoor. In de andere helft van de Tour neemt ex-renner Serge Pauwels, die Sven Vanthourenhout opvolgde als Belgisch bondscoach, de rol over van Nys.