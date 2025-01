Mathieu van der Poel heeft plannetje klaar om Tadej Pogacar te kloppen in de Ronde van Vlaanderen

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Als Mathieu van der Poel in april alleen recordhouder wil worden in de Ronde van Vlaanderen, dan zal hij voorbij Tadej Pogacar moeten. En daar heeft Van der Poel ook een plan voor.

Vorig jaar kreeg Mathieu van der Poel niet erg veel tegenstand in de Ronde van Vlaanderen door de afwezigheid van Wout van Aert en Tadej Pogacar. In de regenboogtrui won de Nederlander voor de derde keer de Ronde.

Daarmee is Van der Poel nu samen met zes anderen, onder meer Tom Boonen, Johan Museeuw en Fabian Cancellara, recordhouder qua zeges in de Ronde van Vlaanderen. Van der Poel kan dit jaar dus alleen recordhouder worden met vier zeges.

Van der Poel wil Pogacar kloppen in de Ronde

Dan zal Van der Poel dus wel voorbij Tadej Pogacar moeten. De wereldkampioen en winnaar van 2023 staat na een jaartje afwezigheid weer aan de start. "Het zal moeilijk zijn om hem te kloppen, maar het is een uitdaging die ik graag aan ga", zegt Van der Poel bij Sporza.

Bij Alpecin-Deceuninck zijn ze aan het nadenken hoe ze het gat met Pogacar kleiner kunnen maken. Van der Poel denkt daarbij onder meer aan andere en lastigere trainingen. En dat dwingt hem tot het maken van keuzes.

"Daarom schrap ik bijvoorbeeld de Wereldbeker in Benidorm (19 januari, nvdr.), omdat een stage in diezelfde periode me beter zal maken richting het voorjaar", besluit Van der Poel nog. De Ronde van Vlaanderen wordt op 6 april gereden.