Verklaring voor zijn mindere resultaten: Jasper De Buyst hield blijvende problemen over aan corona

Jasper De Buyst kende in 2024 een moeilijk jaar, maar sloot toch af met twee Belgische titels in het baanwielrennen. Nu heeft hij wat meer uitleg gegeven over waarom het allemaal wat moeilijker liep vorig jaar.

In 2023 beleefde Jasper De Buyst een van zijn beste seizoenen ooit met winst in de Egmont Cycling Race. In de Rund um Köln, de Druivenkoers, de GP de Wallonie en in de tweede rit van de Baloise Belgium Tour werd De Buyst derde.

Maar in 2024 kon De Buyst die goede resultaten niet bevestigen, hij beleefde zelfs een van zijn slechtste jaren ooit. Een derde plaats in de ploegentijdrit in de Ronde van Denemarken en een achtste plaats in de Gran Premio Castellón waren zijn beste resultaten.

De Buyst kreeg astma door corona

Al heeft De Buyst wel een verklaring daarvoor. "Ik sukkelde in 2024 met heel veel gezondheidsproblemen. Achteraf bleek dat ik een post-covid-astma ontwikkeld had", onthult De Buyst bij Sporza.

Uit testen bleek dat De Buyst liefst 35 procent van zijn longinhoud zou kunnen verliezen. Dat klinkt heel extreem, maar volgens De Buyst hoeft dat niet het einde van zijn carrière te betekenen. Medicatie moet het probleem oplossen.



"Ik moet dagelijks puffers nemen zoals elke andere astmapatiënt. Uiteraard ben ik niet de enige renner in het peloton met astma. Maar het is wel iets dat er is bijgekomen en we zijn nu volop bezig met het zoeken naar de juiste dosering."