Wout van Aert geeft eerlijk toe: twee zware valpartijen spelen hem nog altijd parten

Wout van Aert beleefde een bijzonder goed weekend met zeges in Gullegem en Dendermonde. Zijn lichaam hield stand, maar Van Aert heeft nog altijd last van zijn twee zware valpartijen.

Het crossprogramma van Wout van Aert is deze winter erg beperkt, hij rijdt maar vijf crossen. In Loenhout werd hij bij zijn rentree vierde, in Gullegem en Dendermonde won Van Aert. Een stevige boost voor het vertrouwen.

En Van Aert kreeg zo ook de bevestiging dat zijn lichaam stand houdt, ook na twee zware crossen op rij. Ook al kreeg Van Aert in de tweede helft van de cross in Dendermonde wel wat last van zijn rechterbeen.

Van Aert heeft nog last van valpartijen

Van Aert moest niet afremmen, maar hij voelde dus wel iets. "Ik voel mijn knie trouwens nog elke dag, en zelfs mijn rug en ribben van die val in maart", verwijst Van Aert bij HLN naar zijn zware valpartij in Dwars door Vlaanderen.

Die lichaamsdelen vragen dus nog elke aandacht bij Van Aert, hij was vooral blij dat zijn lichaam al zo'n zware moddercross zoals in Dendermonde aankan, ook al had hij dus wat last. En ook conditioneel kreeg Van Aert goede signalen.

Aan die conditie zal Van Aert vanaf dinsdag verder werken op stage in Spanje. Het BK slaat hij dus over, maar de Wereldbeker in Benidorm op 19 januari rijdt Van Aert wel. Op 25 januari staat hij ook aan de start in Maasmechelen.