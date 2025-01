Wout van Aert pakt uit met opvallende uitspraak over zijn zeges in het veldrijden

Wout van Aert haalde nog eens ouderwets uit in het veldrijden met twee zeges in twee dagen. Toch had Van Aert deze zeges niet echt nodig, zegt hij zelf.

In Gullegem moest Wout van Aert afrekenen met stevige concurrentie van Belgische kampioen Eli Iserbyt. Hij kraakte pas in het slot en zo won Wout van Aert voor het eerst in bijna een jaar nog eens in het veld.

Zondag in Dendermonde haalde Van Aert de voorhamer nog eens boven. Hij domineerde en reed de concurrentie op grote achterstand. Nummer twee Emiel Verstrynge kwam binnen op 1'20", Joran Wyseure werd op 1'41" derde.

Van Aert won zo twee crossen op rij, de laatste keer dat hij dat deed in het veld was twee jaar geleden. Toen won hij met Koksijde, Gullegem en Zonhoven drie crossen op rij. In 2021 zette Van Aert een reeks van zeven zeges op rij neer.

Van Aert had zeges in het veld niet nodig

Na de ellende van eind vorig jaar met zijn zware valpartij in de Vuelta vond Van Aert niet dat de zeges in het veld een must waren. "Voor het vertrouwen heb ik deze zeges niet nodig", zei hij bij Het Nieuwsblad.

Met een tiende plaats in Loenhout en een vijfde plaats dit weekend had Van Aert ook veel vertrouwen gekregen. "Deze prestaties geven wel moed om hard verder te werken voor wat nog komen gaat", besloot hij nog.