Wout van Aert wijst op een duidelijk verschil tussen zichzelf en de buitenwereld

De buitenwereld heeft waarschijnlijk het afgelopen weekend gekeken naar een Wout van Aert die op twee heel verschillende manieren won. Van Aert bekijkt dat toch net iets anders.

Van Aert haalde het in Gullegem na een spannende en intensieve finale waarin Eli Iserbyt zich een taaie klant toonde. Een dag later was het een lange en indrukwekkende solo van Van Aert die het publiek te zien kreeg. Dan kun je je afvragen naar welk soort prikkel Van Aert op zoek was: die van de explosieve finale of die van het lang alleen rijden.

Van Aert maakt daar helemaal zo geen onderscheid onder. "Ik snap dat dat voor de kijker helemaal anders lijkt. Mijn indeling was gewoon naar hoe het parcours is. Na de stage ben ik even afgeremd door ziekte, maar heb ik wel in Loenhout gereden. Sindsdien heb ik pas twee dagen voor dit weekend wat rust genomen. Dit weekend wilden we wel fris aan de start staan en twee keer er echt voor gaan."

Van Aert denkt niet aan wedstrijdscenario

De intentie bij het uithangbord van Visma-Lease a Bike was gewoon om er het beste van te maken in Gullegem en Dendermonde. Over het wedstrijdscenario had hij vooraf niet echt nagedacht. Het is ook niet zo dat dit een rol speelt richting het voorjaar. "Je staat niet met zo'n idee aan de start dat het een solo moet zijn of het wat anders moet zijn."

Het zijn toch wel twee totaal verschillende inspanningen die je als renner moet beheersen. "Ja, maar dat heeft gewoon met het parcours te maken." In Dendermonde lag het er superzwaar en modderig bij. Daar zouden de verschillen sowieso veel meer oplopen. Het was logisch dat de beste er daar snel de rest van zich zou kunnen afschudden.

Omloop bepaalt de inspanning van Van Aert

Voor Van Aert maakt het type inspanning tijdens het veldritseizoen niet echt uit. Hij voert gewoon die inspanning uit die de omloop in kwestie vereist.