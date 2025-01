Geen Van Aert of Van der Poel, geen probleem: Thibau Nys en co laaiend enthousiast over publiek dat reputatie waarmaakt

Thibau Nys was bij afwezigheid van Wout van Aert en Mathieu van der Poel één van de grotere namen aan de start in Diegem. Hij en de rest van de deelnemers konden daar weer genieten van een dolle eindejaarsperiode.

Nu die hele drukke periode in het veldrijden achter de rug is, kan er even achteruit geblikt worden. Eén van de hoogtepunten uit de afgelopen weken was toch weer de cross in Diegem. Dat Van der Poel niet meedeed, was een klap voor de organisatie. Zo was voor het eerst in jaren niemand van de 'Grote Twee' op de afspraak, maar het publiek daagde toch weer in grote getalen op.

Het leverde de beelden op die we kennen van deze wedstrijd: een dolle menigte ging uit zijn dak voor de crossers. Er werden een pak decibels geproduceerd. "Ik denk dat vooral de manier waarop de koers verlopen is tot een explosie onder het volk heeft geleid", beschrijft Laurens Sweeck het. "Ik had het nog niet echt meegemaakt om voor dat publiek voor de overwinning te strijden. Het is toch wel eentje om te onthouden."

Thibau Nys bedankt iedereen voor de sfeer

Sweeck was de winnaar van die manche in de Superprestige, na een fel gevecht met Thibau Nys. Ook die kon qua publiek belangstelling geen verschil merken met andere edities waarbij een Mathieu van der Poel wel aanwezig was. "Neen, het is prachtig. Ik wil iedereen bedanken voor de fantastische sfeer. Ik vind het heel jammer dat ik het niet kon afwerken, maar het was een mooie dag."

Diegem, dat is tegenwoordig ook de Turbo Cross. Zelfs de deelnemers aan dit initiatief waren onder de indruk. "Als je ziet wat voor feest het is.... Het is een tussendoortje tussen de vrouwen en de mannen. Dit is hét publiek. Het is een publiek dat misschien niet op elke cross staat, maar die mensen staan hier wel en hebben een fantastische avond", stelt Bas Tietema vast.

Moonen hoopt dat crossliefhebbers smaak te pakken krijgen

Hij won de Turbo Cross samen met Puck Moonen. "Het was heel verleidelijk om geen biertje aan te nemen", lacht de Nederlandse. "Er stonden bizar veel mensen. Ik vind het echt vet. Er zijn misschien heel veel mensen die zo de smaak te pakken krijgen en vaker naar de cross komen. Het brengt mensen bij elkaar."