Na de helse tijden nu een heuglijke aankondiging: ex-wielrenster Puck Moonen verdient absoluut dit stukje geluk

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Puck Moonen heeft al heel wat meegemaakt in haar leven. De heuglijke aankondiging waar ze nu mee uitpakt, wijst op betere tijden.

We kennen Puck Moonen van haar korte wielercarrière, waarin ze ook drie jaar spendeerde bij de Lotto Soudal Ladies. De grootste bekendheid verwierf ze echter als influencer op sociale media, waar ze kan rekenen op een massa volgers. Jonge fans van haar daagden onlangs dan ook op in Diegem. Ze nam er samen met Bas Tietema deel aan de Turbo Cross en won er ook.

De 28-jarige Nederlandse heeft ook de keerzijde van die medaille al meegemaakt. Soms kan het op sociale media ook uit de hand lopen. In het verleden kreeg ze ook al slechte reacties die neerkomen op bodyshaming. Het kan altijd nog erger: ze getuigde ook publiekelijk over een periode waarin ze door iemand gestalkt geweest is.

Woelige periode achter de rug voor Moonen

Gelukkig is dat nu allemaal achter de rug. Het zijn vooral positieve dingen die nu haar leven beheersen. Ze vindt niet enkel het plezier op de fiets, ook privé gaat het haar allemaal voor de wind. Zij en de Zuid-Afrikaan Callan O'Keefe, een voormalig autopiloot, hebben op Instagram samen hun verloving aangekondigd. O'Keefe is even oud als Moonen.

"Ik zeg voor altijd 'ja' tegen mijn beste vriend! We hebben ons verloofd op oudejaarsavond, exact twee jaar nadat we elkaar voor het eerst ontmoetten in Barcelona. Als je het weet, dan weet je het gewoon", staat erbij geschreven. Daarbij horen een aantal fotootjes waarop Moonen heel fier haar verlovingsring toont en het koppel uiteraard enorm gelukkig oogt.

Veel felicitaties voor Moonen en verloofde

Puck Moonen en Callan O'Keefe krijgen dan ook tal van felicitaties via hetzelfde platform, onder andere van Bas Tietema.