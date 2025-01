Sanne Cant is niet op andere gedachten te brengen: "Ik sta er nog altijd achter"

Sanne Cant neemt zaterdag afscheid van haar Belgische titel veldrijden. Toch heeft ze niet getwijfeld om haar titel niet te verlengen dit jaar.

De voorbije vijftien jaar droeg Sanne Cant de Belgische driekleur, vanaf zaterdag zal iemand anders de trui dragen. Want Cant staat in haar afscheidsjaar niet aan de start, ze zal wel aanwezig zijn als analiste bij Sporza.

Cant bewees de afgelopen weken nochtans dat ze nog altijd bij de favorieten zou horen om ook voor de 16de keer de Belgische titel te pakken. Maar er was geen twijfel bij Cant om zaterdag toch aan de start te staan.

Cant blijft achter beslissing over BK staan

"Het is een beslissing die ik zelf gemaakt heb. Het gaat heel raar doen, dat wel. Maar ik sta er nog altijd volledig achter. Het is tijd voor iemand anders", motiveert Cant haar beslissing om niet aan de start te staan bij WielerFlits.

Voor Cant waren de laatste weken in de Belgische driekleur al leuk, ook van het publiek leefde met haar mee. Wie haar zaterdag zal opvolgen is ook voor Cant moeilijk om te zeggen, een echte favoriete is er niet.

Zeker niet op het snelle parcours in Heusden-Zolder. Cant verwacht misschien wel een gesloten wedstrijd waarin het tot het einde spannend zal zijn. Onder meer Marion Norbert Riberolle, Julie Brouwers en Marthe Truyen zijn de favorieten.