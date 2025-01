Demi Vollering krijgt opnieuw de volle laag: "Daar heeft ze echt problemen mee"

Demi Vollering krijgt vaak kritiek over zich heen. Ook nu weer wordt de Nederlandse onder vuur genomen in eigen land.

Met veertien overwinningen was 2024 voor Demi Vollering een behoorlijk succesvol jaar, maar er waren ook enkele teleurstellingen. Zo verloor ze de Tour met vier seconden en werd ze vijfde op het WK in Zürich.

Ondertussen maakte Vollering de overstap van SD Worx-Protime naar FDJ-SUEZ. Al hebben ze daar in Nederland wel vragen bij. "Ze heeft een hoop aanvaringen gehad bij SD Worx. Ik weet niet hoe goed dat bij FDJ wordt begeleid", zegt analist Jan Hermsen bij Kop over Kop.

"Het zou niet mijn favoriete ploeggenoot zijn. Als ik soms interviews van haar zie. Sporters zijn klootzakken, maar wielrennen is wel steeds meer een teamsport geworden. Dan moet je ook in een team kunnen functioneren. Ze zit zichzelf in de weg."

Vollering kan niet zonder oortjes

Ook ex-renner Bobbie Traksel is kritisch voor Vollering. "Vollering is een typische hardrijder, maar geen wielrenner. Dat klinkt misschien gek, want ze is naar mijn mening wel de beste renster van de wereld. Maar als het op het tactische gedeelte aankomt, begint het wielrennen pas echt."

"Het is niet alleen heel hard rijden, met het spelletje heeft ze echt problemen. Zeker als het niet gestuurd wordt door oortjes, dan is het gewoon voorbij. Omdat ze de beste is, wil niemand met haar doorfietsen. Normaal kan ze dan zelf wegrijden, maar het niveau van de concurrentie is hoger geworden. Daardoor gaat ze nog veel mislopen dit seizoen.”