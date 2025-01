Michael Vanthourenhout slaakt forse noodkreet: "Misschien moeten we dat proberen"

De voorbije twee weken zegden geregeld renners af voor de cross. Dat ze dat doen is jammer, maar eigenlijk goed te begrijpen.

De weken waarin de cross leeft wordt er wel eens gezegd over veldrijden en de eindejaarsperiode. Voor de renners is het een echte gesel geworden om het fysiek te bolwerken.

Er stonden tijdens de jaarovergang in de cross maar liefst 11 veldritten op het programma, in amper 16 dagen tijd. Voor gelijk welke renner is dat veel te veel.

“Ik vind dat we dat wel in vraag mogen stellen”, zegt Michael Vanthourenhout aan Het Nieuwsblad. “Renners - inclusief ikzelf - worden nu verplicht om crossen over te slaan. Omdat we ziekjes zijn of om te vermijden dat we het echt worden.”

Het is niet alleen de renners zelf die geraakt worden door die overvolle agenda. “Dat is jammer voor de organisatoren en ook voor de spankracht van de cross. In de Wereldbeker is er nog spanning, maar de twee andere klassementen liggen nu al in een definitieve plooi.”

Vanthourenhout is dan ook resoluut richting volgend seizoen. “Misschien moeten we proberen om het seizoen toch opnieuw langer te maken. Het zou beter zijn om de crossen meer te spreiden.”