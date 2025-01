Nederlandse veldritfans blijven in de kou staan: "Het is eigenlijk een schande"

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Zondag wordt in Oisterwijk het Nederlands kampioenschap veldrijden gereden. Maar enkele toppers zijn er niet bij én de wedstrijd is niet live op televisie te volgen.

In België zijn Wout van Aert en Sanne Cant er niet bij op het Belgisch kampioenschap, maar in Nederland zijn er nog meer afzeggingen. Wereldkampioenen Mathieu van der Poel en Fem van Empel en titelverdedigster Lucinda Brand zijn er niet bij.

Zij zitten namelijk allemaal in Spanje om het WK veldrijden en het nieuwe seizoen op de weg voor te bereiden. "Bij de mannen is het ontbreken van Mathieu voornamelijk commercieel jammer", zegt Kenneth Alting van het organisatiecomité bij Sporza.

Bij de vrouwen heeft de afwezigheid van Brand en Van Empel niet alleen commerciële, maar ook sportieve gevolgen. Zo komt er geen strijd tussen Pieterse, Brand en Van Empel. En dat allemaal heeft nog meer gevolgen.

NK niet live op televisie

Want het Nederlands kampioenschap veldrijden wordt niet live uitgezonden op televisie, er komt ook geen livestream online. "Dat is eigenlijk een schande voor de Nederlandse sportverslaggeving", zegt Alting nog.

Er komen wel enkele lokale en regionale omroepen naar het Nederlands kampioenschap, maar een live-uitzending is er dus niet. "Op ons grote scherm zullen we dan maar het BK veldrijden streamen."