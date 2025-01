OFFICIEEL Soudal-QuickStep verrast met twee contractverlengingen tot eind 2028

Soudal-QuickStep hield vandaag de jaarlijkse ploegvoorstelling. Er werden meteen ook twee straffe contractverlengingen voorgesteld.

In het Spaanse Calpe was het vandaag ploegvoorstelling bij Soudal-QuickStep. De nieuwe CEO Jurgen Foré pakte ook uit met twee contractverlengingen.

Europees kampioen Tim Merlier en zijn vertrouwde kopman Bert Van Lerberghe zijn een nieuw contract overeengekomen met Soudal-QuickStep, waardoor ze tot eind 2028 bij de Wolfpack blijven.

Merlier rijdt sinds 2023 voor de ploeg. Hij is ondertussen goed voor 27 overwinningen. “Als jonge renner droomde ik er al van om ooit voor deze ploeg te rijden en nu, om mijn contract al na twee seizoenen te verlengen, betekent heel veel”, klinkt het.

“Ik heb veel mooie herinneringen aan de afgelopen twee jaar, ik heb veel wedstrijden gewonnen en dat wil ik de komende vier jaar blijven doen. Dit seizoen zal een speciaal seizoen worden, omdat ik zal strijden met de Europese kampioenstrui om mijn schouders.”

Ook lead-out Bert Vanlerberghe krijgt een contractverlenging tot eind 2028. “We vertrouwen elkaar 100% en dat maakt het makkelijker voor ons als we in een wedstrijd zitten”, reageert Van Lerberghe. “Ik ben heel blij om hier te blijven, ik voel me geweldig en hou van de sfeer in de ploeg.”