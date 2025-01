Ex-veldrijder die nog met Sven Nys op podium stond over BK: "Ik gun het hem niet, hij is geen sympathiek persoon"

Dit weekend worden in Zolder de Belgische kampioenschappen veldrijden gehouden. Het wordt wellicht de spannendste editie in jaren.

Er is een waslijst aan kandidaten om zondag in Zolder Belgisch kampioen veldrijden te worden. Het Belang van Limburg blikt vooruit met Ben Berden.

In 2005 mocht hij naast Belgisch kampioen Sven Nys mee op het podium. “De week voorafgaand aan da BK had ik een week lang niet meer op mijn fiets gezeten. Omdat ik wist dat ik even voordien tegen de dopinglamp was gelopen”, klinkt het.

Toch ging hij nog van start, om geldschieter John Saey een plezier te doen. Voor de nationale strijd van dit weekend heeft Berden zijn top drie al helemaal klaar.

“Ik zeg Sweeck, Nys en Vanthourenhout. In die volgorde”, klinkt het meteen. “Sweeck is heel goed bezig en heeft een troef achter de hand: zijn eindschot. Omdat Laurens weinig in beeld komt op de weg, weten veel mensen niet hoe ontiegelijk snel hij is in de sprint.”

Geen plek voor Iserbyt. “Uittredend kampioen Eli Iserbyt vind ik geen sympathiek persoon, dus hem gun ik het liever niet. Dat klinkt misschien raar. Maar ik zeg liever waar het op staat”, lacht hij.