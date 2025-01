Laurens Sweeck trekt met opvallende aanpak naar het BK veldrijden: "Geen nadeel"

Laurens Sweeck is opnieuw een van de favorieten op het BK veldrijden. Deze week verblijft Sweeck wel op Mallorca, al is dat volgens hem geen nadeel.

Als er een favoriet moet worden genoemd voor het BK veldrijden in Heusden-Zolder, dan komt Laurens Sweeck vaak voorbij. De Belgische kampioen van 2020 sloeg afgelopen zondag de cross in Dendermonde over en trok naar Mallorca.

"Het was er mooi weer, ideaal om te trainen", zegt Sweeck bij Belga. Op Mallorca steeg de temperatuur deze week tot zo'n 20 graden, zondag in Heusden-Zolder komt de temperatuur amper boven het vriespunt uit.

Toch denkt Sweeck niet dat de Belgische kou een grote schok wordt voor hem. "Dat valt mee, de wedstrijd duurt maar een uur. Het voordeel van die stage weegt voor mij zwaarder door dan het nadeel."

Sweeck vindt BK-parcours dat hem ligt

Een ander voordeel voor Sweeck is ook het parcours in Heusden-Zolder. Dat is voor negentig procent zijn ding, als er ook een zandbak was geweest dan was het 100% op zijn maat geweest. "Ik bereid me gewoon goed voor, doe mijn ding en dan is het hopen op goede benen."

Een sprint, ook met de toegevoegde heuvel, is volgens Sweeck mogelijk in Heusden-Zolder. Ook al denkt hij dan eerder aan een sprint met twee dan met een groepje. "Ook daar moet ik niet echt schrik voor hebben. Ik kan best wel uit de voeten als het op sprinten aankomt."