Nog geen nieuw contract voor Remco Evenepoel: CEO Jurgen Foré legt uit waarom

Remco Evenepoel wordt al een tijdje aan een vertrek gelinkt bij Soudal Quick-Step. Evenepoel heeft nog een contract tot eind 2026, maar dat wordt voorlopig niet opengebroken.

Red Bull-BORA-hansgrohe flirtte vorig jaar opnieuw met Remco Evenepoel, maar die laatste besloot om toch bij Soudal Quick-Step te blijven. Maar CEO Jurgen Foré is niet meteen van plan om het contract van Evenepoel te verlengen.

"Er is een tijd om over contracten te spreken en er is een tijd om op het sportieve te focussen", zegt hij bij Het Nieuwsblad. UAE Team Emirates XRG besloot ondertussen wel om Tadej Pogacar vast te leggen tot eind 2030. "Maar niet iedereen kan dat."

Voorlopig geen nieuw contract voor Evenepoel

Toch sluit Foré een nieuwe overeenkomst met Evenepoel niet uit. "Als het nodig is, zullen we daar met het management van Remco over spreken, samen met onze partners die heel hard in de ploeg geloven."

De toekomst van Soudal Quick-Step is voorlopig verzekerd tot 2027, maar het lijkt er ook op dat er al garanties zijn om ook daarna door te gaan met de ploeg. Dat maakte de contractverlenging van Tim Merlier en Bert Van Lerberghe toch duidelijk.

De Europese kampioen en zijn lead-out tekenden een nieuwe verbintenis tot eind 2028 bij Soudal Quick-Step. Of ook Remco Evenepoel dat zal doen, dat blijft nog even afwachten.