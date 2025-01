De grote woorden worden niet geschuwd over Thibau Nys: "Alleen zijn kunnen dat"

Thibau Nys kan na de Europese titel ook de Belgische titel pakken. Voor bondscoach Angelo De Clercq en commentator Paul Herygers zou het geen verrassing zijn.

Met zeges in Overijse, op het EK en in Lokeren pakte Thibau Nys drie zeges begin november. Sindsdien kon hij wel niet meer winnen, maar in de kerstperiode stond hij wel vier crossen op rij op het podium.

"Hij heeft een mindere periode gehad na het EK, maar in de kerstperiode was hij er wel kort bij. Het zat hem dan vooral vaak in de details, zoals in Diegem. Maar dat belooft ook wel voor zondag", zegt bondscoach Angelo De Clercq bij Sporza Daily. ​

Wint Nys na EK ook BK?

Paul Herygers ziet dan weer dat Nys stappen heeft gezet in vergelijking met vorig seizoen. Toen won Nys ook drie crossen op korte tijd, maar was hij voor de rest niet te zien. "Vorig jaar was er een flits, dit jaar hebben we twee flitsen gezien."

"Voor hetzelfde geld was het nog beter geweest. In Diegem had hij het niet uit handen moeten geven. Maar het zou me geen fluit verwonderen dat hij uitpakt. Zoals hij dat deed op het EK. Dat was er helemaal op. Daar domineerde hij gewoon."

"Het zou zomaar kunnen dat hij kampioen van België wordt. En dan spreken we over een uniek verhaal. Dat kan alleen maar door de groten afgeleverd worden", besluit Herygers nog.