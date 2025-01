Remco Evenepoel onthult hoe zijn revalidatie er zal uitzien: "Mijn dagen zullen goed gevuld zijn"

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Remco Evenepoel is begonnen aan een nieuwe fase van zijn revalidatie. De olympische kampioen doet dat voorlopig wel alleen op de rollen.

Remco Evenepoel moet zich nog een maand beperken tot rijden op de rollen, pas in februari mag hij opnieuw buiten fietsen. Maar de olympische kampioen heeft ook meer dan twee maanden niet op de fiets gezeten.

Evenepoel zal zich niet forceren op de rollen. "Ik zal geen ritten van 3-4 uur doen. Daar is mijn lichaam niet klaar voor. Twee sessies van een uurtje is oké", zei Evenepoel op zijn digitale persconferentie.

Evenepoel over revalidatie op de rollen

"In combinatie met het werk met de fysio zal het niet te lang op de rollen zijn. Mijn dagen zullen goed gevuld zijn", ging Evenepoel verder. "Ik ga niet all-in pushen vanaf het begin, want de schouder moet eerst volledig herstellen."

Het is voor de olympische kampioen ook tijd dat hij opnieuw kan beginnen. "Mentaal ben ik er zeker klaar, want het is al te lang zonder op de pedalen trappen geweest." Maar hij staat wel nog voor een lange revalidatie.

"Maar goed, het belangrijkste is dat ik de revalidatie en fysiotherapie kan hervatten. En ik hoop dat ik in februari weer buiten zal kunnen rijden", besloot de olympische kampioen nog.