Wout van Aert weet waarom Laurens Sweeck favoriet is op het BK: "En dat bedoel ik positief"

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Geen Wout van Aert op het BK veldrijden in Heusden-Zolder, hij is op stage in Spanje. Laurens Sweeck is een van de topfavorieten en Wout van Aert weet waarom.

Geen zesde Belgische titel voor Wout van Aert, hij slaat het BK al voor het derde jaar op rij over. De voorbije twee jaar was de Belgische driekleur voor Iserbyt en Vanthourenhout, maar Laurens Sweeck wil na 2020 ook nog eens winnen. Op dat BK in 2020 werd Van Aert pas vijfde op 48 seconden van Sweeck. Heel goed kennen ze elkaar niet, maar Van Aert komt Sweeck wel al jaren tegen in de cross. Hij kan dan ook een goede inschatting van hem maken. Volgens Van Aert weet Sweeck goed wat hij wil. "En dat bedoel ik positief. Laurens plaveit en bewandelt zijn eigen pad, maakt zijn eigen keuzes in de overladen kalender", zegt Van Aert bij HLN. Sweeck durft ook keuzes maken. Van Aert over complete crosser Laurens Sweeck Crossen die hem minder liggen, slaat hij gewoon over of ruilt hij voor een stage. Dat deed Sweeck ook in Dendermonde en zo kon hij een dag eerder naar Mallorca vertrekken om zich voor te bereiden op het BK. "Ik vind dat in zekere zin een eigenschap", zegt Van Aert. "Die specifieke focus maakt hem op zijn geliefkoosde omlopen tot een te duchten concurrent, moeilijk uit het wiel te fietsen. "Hij is écht wel een complete crosser. Geef hem in de slotronde een klein kloofje en hij zal het met succes verdedigen."