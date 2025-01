Bart Wellens schuwt de grote woorden niet over toptalent: "Of hij te vergelijken is met Mathieu?

Tibor Del Grosso (21) pakte verrassend de Nederlandse trui in het veldrijden bij de profs. Opnieuw lijkt de ploeg van de gebroeders Roodhooft goud in handen te hebben.

In Koksijde had Tibor Del Grosso zijn neus al aan het venster gestoken met een tweede plaats en de Nederlander bevestigde zondag op het Nederlands kampioenschap. Hij hield Ronhaar en Nieuwenhuis af en pakte de driekleur.

En dat terwijl Del Grosso nog maar een belofte is, zondag in de Wereldbeker in Benidorm en op het WK in Liévin rijdt hij gewoon weer bij de U23. Bij Alpecin-Deceuninck gaan ze dan ook goed om met hun talenten.

Del Grosso nieuwste toptalent van Alpecin-Deceuninck

Bart Wellens ziet vooral dat Alpecin-Deceuninck er opnieuw in geslaagd is om een topper binnen te halen. "Hij is het volgende toptalent uit de stal van de broers Roodhooft", zegt Wellens bij Het Nieuwsblad. "En ook weer zo’n multitalent."

Wellens had Del Grosso zelf graag in zijn ploeg gehad, maar de Nederlander ligt nog vast tot eind 2027 bij Alpecin-Deceuninck. Dit jaar rijdt Del Grosso al bij de WorldTour-ploeg en krijgt hij zijn kans in Le Samyn en Parijs-Nice.

"Of hij te vergelijken is met Mathieu, zal de toekomst moeten uitwijzen. Het moet allemaal nog beginnen maar met het niveau dat hij nu al heeft, weet je dat hij een mooie toekomst voor zich heeft", besluit Wellens nog.