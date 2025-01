Concurrent van Jarno Widar maar liefst vier jaar geschorst voor dopinggebruik

De UCI heeft een schorsing van vier jaar uitgesproken voor de Kazachse wielrenner Ilkhan Dostiyev. Hij mag tot september 2028 niet meer koersen.

De ondertussen 22-jarige Dostiyev reed vorig jaar bij de opleidingsploeg van Astana. In 2024 testte hij twee keer positief op de epovariant cera.

De ploeg verklaarde dat de renner toegegeven had dat hij doping had gebruikt. Hij werd meteen geschorst en zijn contract werd ontbonden.

De schorsing gaat met terugwerkende kracht in op 9 september 2024 en loopt tot 8 september 2028. De Kazach testte positief buiten competitie en in de Ronde van Roemenië.

Die ronde in Roemenië wist hij vorig jaar winnend af te sluiten. Hij eindigde als tweede in de Ronde van Rwanda en ook in de Giro Ciclistico della Valle d'Aosta-Mont Blanc.

Daar, in de Giro voor beloften, was Jarno Widar de eindwinnaar. Of de Kazach in de toekomst nog tot koersen zal toekomen na heel deze historie is maar zeer de vraag.